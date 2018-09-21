Российский суд заочно арестовал двух россиян, воевавших за "Правый сектор"

Суд заочно арестовал россиян Руслана и Марлена Мисиратовых, командиров боевых структурных подразделений украинской экстремистской организации "Правый сектор", которые воевали в Донбассе, сообщила в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.





"По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан РФ братьев Руслана и Марлена Мисиратовых. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "участие в деятельности экстремистской организации", — заявила Петренко.



По данным следствия, с 2015 по 2017 год братья Мисиратовы активно участвовали в боевых действиях против мирного населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в публичной антироссийской акции "Правого сектора", которая проходила в Херсонской области Украины. Акция была направлена на блокаду поставок продовольствия, сырья и иных товаров на территорию Крыма и Севастополя.



Петренко добавила, что оба обвиняемых объявлены в международный розыск. Уточняется, что работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации "Правый сектор" продолжается.

