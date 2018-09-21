НАБУ обжалует решение Окружного админсуда по депутату Розенблату

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено обжаловать решение Окружного административного суда г.Киева (ОАСК), который признал противоправными оперативно-розыскные мероприятия НАБУ и Генеральной прокуратуры Украины относительно народных депутатов, фигурирующий в так называемом "янтарном деле".



Как сообщает НАБУ в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук, в компетенцию административных судов не входит оценка допустимости и законности доказательств, собранных в рамках уголовного процесса.



"Дав оценку доказательствам, которые использовались в так называемом "янтарном деле"… судья ОАСК, по мнению НАБУ, действовал вопреки Кодексу административного судопроизводства и Уголовного процессуального кодекса Украины. Национальное бюро не согласно с таким решением ОАСК и планирует его обжаловать", - сказано в сообщении Бюро.



В НАБУ отметили, что апелляционная жалоба будет подана после ознакомления с полным текстом документа, который пока в Бюро не поступил.



Как напоминает Нацбюро, в ходе расследования "янтарного дела" детектив НАБУ под прикрытием проводил санкционированное визуальное наблюдение, другие оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные (розыскные) действия в отношении участников преступной группы, деятельность которой была направлена на получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах.



"В ходе проведения этих мероприятий зафиксирован факт совершения коррупционного преступления, в том числе народными депутатами Украины. При этом непосредственно в отношении народных депутатов Украины оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия до предоставления Верховной Радой Украины согласия на их привлечение к уголовной ответственности детективами НАБУ не осуществлялись с учетом депутатской неприкосновенности", - сказано в сообщении Бюро.



Накануне, 20 сентября, Окружный административный суд Киева признал противоправными действия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении народного депутата Борислава Розенблата.



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Б.Розенблата Алексей Шевчук, согласно решению, суд подтвердил незаконность оперативно-розыскных мероприятий НАБУ в отношении депутата.



Как сообщалось, 19 июня 2017 года стало известно о задержании охранника народного депутата Б.Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе М.Полякову.



20 июня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек - трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.



В феврале 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в так называемом "янтарном деле".



18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Б.Розенблату залог в 7 млн грн, возложил на него обязательства носить электронный браслет, не отлучаться без уведомления органов следствия из Киева и Житомира и сдать все заграничные паспорта. Возложенные на депутата обязательства действовали до 12 сентября. 24 июля Б.Розенблат сообщил, что семья внесла за него необходимую сумму залога.



19 августа Б.Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября. 17 октября 2017 года Б.Розенблат сообщил, что срок действия меры пресечения в отношении него закончился, но он и дальше будет содействовать расследованию уголовного производства, фигурантом которого он является. 19 октября сотрудники НАБУ не допустили вылета Б.Розенблата в Германию на лечение, как сообщил его адвокат, а 20 октября в НАБУ сообщили, что воспрепятствовали вывозу Б.Розенблатом материалов, важных в расследовании "янтарного дела", а также материальных и денежных ценностей, полученных в качестве неправомерной выгоды.



14 декабря. Соломенский райсуд Киева частично отменил обязательство Б.Розенблата не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, прокурора и суда.

