Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2019

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению законопроект о государственном бюджете (№9000) на 2019 год.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно процедуре, предусмотренной в ст.154 регламента Верховной Рады, Кабинет министров представил документ на пленарном заседании парламента в пятницу.



"С этого момента парламент переходит к обсуждению этого бюджета. Уже на нашем поле обсуждение бюджета… Теперь государственный бюджеты Украины для дальнейшей работы переходит в Верховную Раду", - сказал председатель парламента Андрей Парубий после представления проекта госбюджета-2019.



Согласно регламенту Рады, до 1 октября текущего года народные депутаты будут подавать свои предложения к документу, до 15 октября их рассмотрит главный комитет.



Верховная Рада должна утвердить в первом чтении проект госбюджета до 20 октября.

