Нацбанк заявил о росте ВВП выше ожидаемого

Во втором квартале 2018 года валовой внутренний продукт Украины вырос на 3,8% в годовом исчислении против ожидаемых Нацбанком 3,2%. Об этом говорится в комментарии НБУ на сайте регулятора.



"Украинская экономика ускорила рост с 3,1% в І квартале до 3,8% во II квартале 2018 года в годовом измерении. По сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 1,0% сезонно-скорректированного", - говорится в комментарии.



Различие между прогнозом Национального банка и фактическим показателем объясняется, прежде всего, ранним стартом сбора урожая этого года. За вычетом этого фактора динамика реального ВВП в целом соответствовала ожиданиям НБУ.



В Нацбанке отмечают, что в целом основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо остается внутренний спрос, прежде всего потребительский.

По данным НБУ, потребительский спрос продолжал уверенно усиливаться. Во-первых, существенный рост потребления продемонстрировал сектор государственного управления (на 11,0% г/г по сравнению со снижением на 1,4% г/г в предыдущем квартале). Это обусловлено существенными более высокими расходами на субсидии населению на оплату услуг ЖКХ из-за более низкой температуры и длинного отопительного сезона этого года по сравнению с прошлым.



Во-вторых, продолжает увеличиваться частное потребление домохозяйств. По итогам II квартала украинцы нарастили потребительские расходы на 4,2% г/г вследствие роста реальной заработной платы, денежных переводов в Украину и пенсий (в частности через повышение пенсионных выплат военнослужащим), а также улучшения потребительских настроений населения.



“Сохранение высоких темпов роста потребительского спроса обусловило ускорение роста ВДС (валовой добавленной стоимости) большинства секторов услуг, в частности транспорта, здравоохранения, искусства, спорта, развлечений и отдыха”, - говорится в сообщении.



При этом Нацбанк ожидает замедление роста экономики в ближайшие годы.

