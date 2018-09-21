Блогер: если Медведчук появится сейчас в публичной политике, то шансов нет ни у кого

«Я помню, какой фурор вызвало участие Медведчука на ток-шоу у Шустера в 2013 году. Но если он появится сейчас в публичной политике, то шансов нет ни у кого». Так прокомментировал эксклюзивное интервью члена парти «За Жизнь», лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука телеканалу NewsOne основатель Московской школы политического консалтинга, блогер Дмитрий Перлин.



По словам блогера, он не знает «ни одного политика, который мог бы так же содержательно вести разговор по любому аспекту украинской действительности».



«Я помню, какой фурор вызвало его участие на ток-шоу у Шустера в 2013 году. Но если он появится сейчас в публичной политике, то шансов нет ни у кого. Медведчук размажет любого политика, кто попытается вступить с ним в дискуссию. Виктор Владимирович в отличной форме», — считает Перлин.



Напомним, в интервью NewsOne Медведчук заявил о том, что если бы в 2014-м Янукович согласился на возврат конституционной реформы 2004 года, незаконно отмененной в 2010-м, кровопролития в Киеве удалось бы избежать.



«Все хотели не допустить кровопролития, но при этом добиться того, чтобы Янукович уступил если не всю власть, то хотя бы ее часть. Но мирным путем, предусмотренным действующим законодательством и Конституцией. И поэтому, когда я просил об этом господина Путина, а господин Путин даже в моем присутствии разговаривал с Януковичем, ответы Януковича были примерно такие: ну я знаю, это агитация Виктора, потому что он является автором этой реформы. Вопрос же не в авторстве. Вопрос в том, что если бы вернули эту реформу, то мы бы, может, не допустили того кровопролития, которое было 19, 20, 21 февраля 2014 года», — сообщил лидер «Украинского выбора».



