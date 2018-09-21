Медведчук рассказал, как Порошенко просил повлиять на Януковича в январе 2014 года

Если бы Янукович согласился на возврат конституционной реформы 2004 года, незаконно отмененной в 2010-м, кровопролития в Киеве удалось бы избежать, уверен член партии «За Життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. О том, как проходили переговоры с оппозицией в январе 2014 года и какую позицию занял беглый экс-президент Украины, политик рассказал в интервью NewsOne.



Возвращаясь к событиям, происходившим в Киеве в ноябре 2013-го — феврале 2104 года, Виктор Медведчук рассказал, что общался с президентом РФ Путиным.



«Тогда ко мне обратился один из оппозиционных политиков (сегодня он президент Украины — господин Порошенко). Он сказал: для того, чтобы урегулировать ситуацию и не допустить дальнейшего кровопролития, необходимо убедить, заставить президента Украины Януковича пойти по пути возврата, как он тогда высказался, "твоей конституционной реформы, которая была отменена Конституционным Судом в 2010 году". Действительно, я был автором реформы 2004 года, которая была введена в действие — Украина превращалась в парламентско-президентскую республику. Но в 2010 году Конституционный суд, на мой взгляд, незаконно, ее отменил, и мы вернулись к редакции Конституции 1996 года. Этот разговор был где-то в январе. Порошенко тогда сказал: я буду убеждать оппозицию, своих коллег…», — отметил лидер «Украинского выбора».



По его информации, Порошенко вел тогда переговоры с Тягнибоком, Яценюком и Кличко по данному вопросу, поскольку это действительно был выход, который помог бы стабилизировать ситуацию в Киеве.



«И просьба ко мне адресовалась не через меня к Януковичу, а через меня Путину, а уже от Путина — совет Януковичу. Я действительно несколько раз летал тогда в Москву и убеждал Владимира Владимировича посодействовать этому вопросу. Почему? Потому что, если бы вернулась эта реформа, тогда было бы коалиционное правительство, которое утверждалось Верховной Радой. И тогда оно было бы оно представлено не на 100% "Партией регионов", а политическими силами, которые были в парламенте», — пояснил политик.



По словам В.Медведчука, в своей просьбе Порошенко был искренен, ведь это было в интересах всех сторон, независимо от того, какие интересы они отстаивали.



«Все хотели не допустить кровопролития, но при этом добиться того, чтобы Янукович уступил если не всю власть, то хотя бы ее часть. Но мирным путем, предусмотренным действующим законодательством и Конституцией. И поэтому, когда я просил об этом господина Путина, а господин Путин даже в моем присутствии разговаривал с Януковичем, ответы Януковича были примерно такие: ну я знаю, это агитация Виктора, потому что он является автором этой реформы. Вопрос же не в авторстве. Вопрос в том, что если бы вернули эту реформу, то мы бы, может, не допустили того кровопролития, которое было 19, 20, 21 февраля 2014 года», — считает лидер «Украинского выбора».



Он напомнил, что 18 февраля (это был вторник) оппозиция приняла решение двинуться с Майдана в парламент с требованием вернуть конституционную реформу образца 2004 года и отменить незаконное решение Конституционного суда.



«Если бы тогда парламент на это пошел, как он пошел буквально через десять дней и отменил, ситуация могла бы измениться, и мы бы не допустили кровопролития, которое было 18, 19, 20 февраля», — уверен Виктор Медведчук.



