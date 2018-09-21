Лавров: доверие к доллару падает очень резко в результате санкций США

Введение США новых санкций ведет к резкому падению доверия к долларовой системе и самому доллару. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя включение в санкционные списки США в четверг 33 российских лиц и компаний.



"Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц, то мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании "Сухой", завода в Комсомольске-на-Амуре - эти санкции, конечно же, очередное проявление нечистоплотной конкуренции. В очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала и доверие к доллару падает очень резко", - сказал он.

