Весь мир с нами, но... без нас?

Знаете, как лучше всего расово правильным и генетически бдительным украинским патриотам на ниве борьбы за «нэню» избежать превращения пэрэмог в зрады? Четко представлять, как выглядят эти самые подлые ворогы, которые обычно и пробавляются такими подлянами. Это как с муралом на Академии СБУ. Хотели увенчать неразрывную связь героев прошлого с настоящим и изобразили на стене дома огромного казака с чубом, усами и саблей, надежно и мощно подпирающего со спины современного киборга-спецназовца в полной боевой выкладке. Но последний оказался в форме спецназа... ФСБ.



Да-да, того самого, бурятско-путинского. Но ничего не попишешь. Чистый старина Фрейд. Сублимация. Игры подсознания. Кого боимся, что нечаянно трахнет, тот и прет наружу, того и изображаем. Это как в детском анекдоте про магазин: «– Ой, а что это у вас за такая чудесная киса?! – Это не «киса», это бюст Буденного! – Аху...ть! Дайте две!». Смешно, прикольно, но все равно лучше знать, чего ты хочешь. Так и здесь: представляли, кто враг, но не знали его в лицо, вот и обо... ну, вы меня поняли...



А вот в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины патриотизм его работников-патриотов четко уперся в пузо. Не в голову, в которую там, похоже, просто едят, а в главный центр, принимающий эту еду, четко определяющий угрозы и на основе этого знания и понимания диктующий решения. Оно, в принципе, так и должно быть: если мозгов мало или вообще их нет, то пузо надежнее. И Минагропрод Украины, повторяю, не прогадал. На волне всеобщих запретов всего российского в рамках «борьбы с агрессией» это министерство решило не запрещать импорт российской гречки в Украину. Ну, чтобы избежать дефицита гречневой крупы и повышения цен на эту еду. В Минагропроде изучили ситуацию. Прикинули к носу то, что и нужно туда прикидывать, чтобы не попасть впросак, и решили, что вводить эмбарго на «москальську грэчку» нецелесообразно. Из-за возможного роста цены на украинском рынке. Первый замглавы Минагропрода Максим Мартынюк так и сказал: «В России происходят процессы экстенсивного земледелия. Они в Алтайском крае вводят в оборот новые площади, и, соответственно, первой культурой, которая там высевается, есть гречка. И, конечно, она там дешевая с точки зрения цены. А на севере Казахстана, на границе с РФ, построен большой завод, который эту дешевую алтайскую гречку вывозит из России и там уже производит из нее крупу».



И как же патриотически это у Мартынюка получилось! И Россию обосрал походя – упоминанием про тамошнее «экстенсивное земледелие» на фоне типа интенсивного украинского. И дефицита гречневой крупы в нэньке, не исключено, избежал, а значит, возможно, и жизнь себе спас. Ведь если в Украине начнутся голодные бунты, и голодающие начнут искать виновников голодомора, чтобы учинить им бессудный кирдык, то, возможно, и вспомнят, что Минагропрод хоть гречкой пытался обеспечить и спасти, и помилуют бедолаг, оставят в живых. И плевать, что «экстенсивное земледелие на российском Алтае» позволяет обеспечивать Россию гречкой и даже экспортировать ее в Украину, где земледелие на всю голову «интенсивное», но голод брезжит вполне реально. Главное же не это – не от голода спасти сограждан своим, украинским продуктом. Главное – у «ворога» нужное купить по дешевке, для себя предусмотреть сякой-такой вкусный откатец на карман, а потом его же, «ворога», и пнуть. Так, чтобы еще и другие патриоты заметили и заценили, а кураторы, возможно, и печенюшкой одарили...



Родились идеи газовых «потоков» в обход Украины. И часть из них уже есть («Северный поток-1») на севере, там же начал строиться «Северный поток-2», а на юге работает «Голубой поток», и подходит к завершению «Турецкий поток». И если газ из России пойдет в Европу по «Турецкому потоку», а «СП-2» будет достроен и тоже заработает, то украинская «труба» превратится в никому не нужный металлолом

Ответа два: европейские потребители российского газа нуждаются в надежном транзитере и не желают зависеть от украинских конъюнктурных «хотелок», а США, похоже, возней и угрозами закрыть «СП-2» добились того, что с ними ведут переговоры о поставках в Европу еще и американского сжиженного природного газа (СПГ). Наряду с российским традиционным трубным газом

Так, собственно, получается у патриотов и с главными внешнеполитическими лозунгами. Их, этих лозунгов, собственно. два. Первый – «весь мир с нами». От этого все и пляшут. Второй – «ничего об Украине без самой Украины». Дескать, все спят и видят, как мировые проблемы и напряги разрешать так, чтобы и Украине, выбравшей семью цивилизованных народов и безвиз, было хорошо. Во всем – в политике, экономики, духовной сфере. И чтобы за ее спиной никто ни с кем не сговорился и не слил Украину.Правда, хорошие, нужные и правильные лозунги. И патриоты так по ним и живут последние годы. Убаюканные и уверенные, что никто и подумать не смеет, чтобы отступить от этих главных постулатов. Ведь не за это же стоял майдан! СУГС!Однако жизнь, как говорится, где медленно, а где и ускоренно вносит свои коррективы. И самоуспокоенные украинские патриоты уже, похоже, оперативно не вкуривают, какие опасности их могут поджидать. Вместе с «нэнькой». И не хотят понимать, что весь мир хоть и «за нас», но вполне может обойтись и без нас. И договориться об Украине без нее самой. Например, те же российские газопроводы – «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которыми Россия уже вскоре может спокойно проткнуть Украину с двух сторон, как дети жабу соломинками. Но не для того, чтобы надуть ради забавы, а чтобы спустить воздух и обречь на неизбежное умирание на дне. Без средств к существованию.О чем это я? Очень просто: украинская газотранспортная система (ГТС, «труба») – это важнейший стратегический объект, который технико-экономически и финансово оформляет шикарные и Богом данные Украине ее транзитные преимущества. Это – «Божья рента», которая ежегодно приносит в казну Украины до 3 млрд. долл. только за то, что по украинской же «трубе» российский газ идет в Европу. А может и не пойти, если Украина начнет играться краниками, обвиняя газ в том, что он, к примеру, «оккупационный».Вот эта зависимость от «ненадежного транзитера» – Украины давно толкала Европу и Россию на то, чтобы найти выход из сложившейся ситуации и обезопасить себя. Так и родились идеи газовых «потоков» в обход Украины. И часть из них уже есть («Северный поток-1») на севере, там же начал строиться «Северный поток-2», а на юге работает «Голубой поток», и подходит к завершению «Турецкий поток». И если газ из России пойдет в Европу по «Турецкому потоку», а «СП-2» будет достроен и тоже заработает, то украинская «труба» превратится в никому не нужный металлолом.Но украинские патриоты спокойны. У них случился «евромайдан», и по этому поводу за них вписался Запад. Особенно США, которые так и сказали: никакого «СП-2» не может быть, потому что он подсадит Европу, как пошлого наркомана, на российскую газовую иглу и Украину лишит пропитания. А Украина Западу типа нужна, ибо «стоит на переднем крае борьбы с российским авторитаризмом и Путиным, который попирает западные ценности». И Украине пообещали, что у нее все будет в ажуре. А Россию предупредили, что она может надеяться на «СП-2», если гарантирует и транзит своего газа по Украине. А если кто ослушается заокеанского «Большого белого брата», то получит санкциями по башке. Как уже получает Россия...В такой диспозиции они и жили, повторяю, последние годы. Но что-то как-то незаметно поменялось, и, как говорится, бабло, похоже, побеждает и добро, и зло. Вот вам два примерчика того, как «мир за нас» и «ничего за нашей спиной без нас». Во-первых, президент США Дональд Трамп, который грозился ослушнице России геенной огненной, недавно перед тем, как встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне, четко заявил, что Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». «Мы не собираемся делать этого», – так и сказал Трамп. Хотя еще за несколько дней до этого грозился санкциями и даже напугал некоторые кампании, которые заявили, что если санкции США будут, то они уйдут из проекта «СП-2» – доллар им дороже.Во-вторых, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву к Путину и попросил того продлить «Турецкий поток» до Венгрии. «Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы, когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, он дальше проходил бы через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности», – сказал он. А Путин ему ответствовал: «Не исключаю, что после завершения строительства «Турецкого потока» одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию».Что это означает для Украины и ее патриотов? Да только то, что если «Турецкий поток» будет продлен до Венгрии через Болгарию, то из-под украинской «трубы» будет выбит один из последних аргументов в пользу ее нужности. Россия же, как известно, успокаивая Запад, говорила, что она оставит часть транзита своего газа Украине. Потому что этот газ нужен для ее, России, восточноевропейских партнеров – Венгрии, Словакии, Болгарии и т. д. И что этот газ туда, в Восточную Европу, легче и дешевле поставлять через Украину, а не через обходные потоки. А теперь получается, что и Венгрия может обойтись без украинской ГТС. И не просто может, а хочет этого...Почему так случилось, что Украину, похоже, пробрасывают? Ответа два: европейские потребители российского газа нуждаются в надежном транзитере и не желают зависеть от украинских конъюнктурных «хотелок», а США, похоже, возней и угрозами закрыть «СП-2» добились того, что с ними ведут переговоры о поставках в Европу еще и американского сжиженного природного газа (СПГ). Наряду с российским традиционным трубным газом. Европа, с одной стороны, пока не хочет американского СПГ, потому что он дороже российского. И достроенный «СП-2» полностью покроет все потребности в газе Германии и Австрии. Но с другой – американский СПГ – это диверсификация газовых поставок в Европу и снижение ее энергозависимости от России, на что и напирал все время бизнесмен-президент Трамп. И, повторяю, зачем им при таких раскладах украинская «труба»?А если учесть то, что финансовая дармовая помощь Запада Украине уменьшается, кредиты ей дают на таких кабальных условиях, что скоро все население либо взвоет, либо выдохнет, индустрию свою она добивает, землю готовится продавать, леса на продажу вырубает так, что скоро всей стране грозит экологическая катастрофа, то мурал с эфэсбешником на Академии СБУ – это мелочь, тьфу, растереть и забыть. Скоро всем, кто не успеет сдрыснуть, жрать будет нечего, мыться нечем и официально покойников в землю зарывать не за что. И слава Богу, что Минагропрод хоть о российской гречке позаботился – какое-то время протянем. Не совсем патриотично, но протянем и «Щэ нэ вмэрла...» слабеющими голосами споем. А шоб Путин, шо напал, знал, что без нас не получится. Хоть что-нибудь да не получится...