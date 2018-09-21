Украину посетит всемирной известный «Доктор Хаус»

«Доктор Хаус» – один из самых популярных сериалов в мире, его смотрят более 82 миллионов зрителей в 66 странах мира. Только за первые 5 сезонов он получил десятки наград, включая несколько «Золотых глобусов», премий «Эмми» и премию гильдии киноактеров.



Сериал – смесь медицинской драмы и детектива. Здесь воры – это заболевания, а герой – грубый, любящий вступать в споры доктор, который не верит никому, а особенно своим пациентам. Доктор Хаус просто гениальный врач, но он не отличается проникновенностью в общении с больными и с удовольствием избегает их, если только есть такая возможность. Любимое его выражение: «Все врут». Как ни странно, именно этот подход нередко помогает ему разобраться в самых сложных и невероятных случаях.



Не пропустите встречу с самым известным в мире доктором по будням в 19.00 на «К1».

