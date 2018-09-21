Виталий Скоцик: 8 млн. долларов взятки от окружения Януковича, земельное рейдерство и умышленные банкротства - СМИ

Виталий Скоцик получил взятку в 8 млн.долларов за продажу мест в партийном списке от находящегося в розыске экс-министра Эдуарда Ставицкого - пишет «Форум».



Кроме того, преследуя меркантильные интересы Скоцик втайне от политсовета вступил в сговор с одиозным олигархом Игорем Коломойским о фактической продажи Аграрной партии за $5 млн.долларов - соообщается в материале. Именно с этим обстоятельством и желанием переключить внимание с тайной сделки, связаны прозвучавшие в СМИ заявления Виталия Скоцика о некой «пятой колонне» Москвы.



Ранее в биографии Скоцика замечены эпизоды, которые он избегает пояснять публично. Так, на сайте американского университета, который якобы окончил Виталий Скоцик отсутствуют сведения о его учебе.



Среди других сведений, вызывающих сомнения в биографии Скоцика — звание «лучшего иностранного менеджера Великобритании» во время работы в компании Natures Way Foods, а также титул «почетного гражданина 2 городов США». На момент его получения «почетному гражданину» Скоцику было чуть больше 20 лет, сообщается в материале.



Перед тем, как стать главой Аграрной партии, Виталий Скоцик работал в компании AMAKO, специализирующейся на сельхозяйственной тематике. Согласно сведениям из Государственного реестра судебных решений, в период работы «лучшего иностранного менеджера» деловые партнеры задолжали компании более $4 000 000.



Кроме того под «крышиванием» Скоцика происходили многочисленные рейдерские захваты земли и урожаев.



