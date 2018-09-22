В Совете Европы напомнили Украине про дело об убийстве Георгия Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы призвал Украину завершить кассационный этап расследования убийства Георгия Гонгадзе. Об этом пишет "Укринформ".



По информации Комитета министров СЕ, это не первое обращение к властям Украины по этому вопросу. Как можно быстрее Украина должна предоставить информацию о результатах кассации приговора Алексея Пукача, одного из убийц журналиста Гонгадзе.



Ранее в ЕСПЧ уже было возбуждено дело касаемо неэффективного расследования убийства Георгия Гонгадзе. В свою очередь, Комитет министров Совета Европы провел мониторинг выполнения решений суда.



Напомним, осужденному за убийство Гонгадзе генералу Пукачу пересчитали пожизненный срок по закону Савченко.

