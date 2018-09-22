ОБСЕ: разведение сил и средств в Донбассе провалилось

Даже на трех пилотных участках линии разграничения на Донбассе не удалось достичь разведения сил и средств. Об этом со ссылкой на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщает Интерфакс.



Так, по данным первого замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга, только на прошлой недели было зарегистрировано десять фактов нарушения режима прекращения огня возле Золотого, еще один факт был замечен в районе Петровского. У Золотого также базируется позиция ВСУ, у петровского - всушники и бронемашины. Таким образом, констатируется не только неудача в разведении сил, но и регресс этого процесса.



Также с нарушением правил отвода базируются 31 единица вооружений на неподконтрольной территории и еще 13 - в контролируемой Украиной зоне.



В то время как разведение сил провалилось, прогресс наблюдается в процессах восстановления инфраструктурных объектов. Так, уже закончен ремонт на главном Южнодонбасском водопроводе.

