Еще пять российских книг попали в "черный список"

Ввоз еще пяти книг из России запрещен Государственным комитетом Украины по вопросам телевидения и радиовещания из-за "антиукраинской пропаганды". Об этом сообщает Интерфакс.



ООО "Форс Украина", ООО "Дресс Шоу", ООО "Якаб Трейд" не получили разрешение от Госкомтелерадио на ввоз с территории РФ пяти книг - из-за "фальсификации истории", "пропаганды государства-агрессора" и "антиукраинского содержания".



Любопытно, что под раздачу попали 2 детектива Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, вышедшие в издательстве "Эксмо", так как в них "героизируются силовые структуры РФ".



Кроме того, неугодной оказалось изданная в "АТС" книга "Все, что должен знать каждый образованный мальчик". По мнению эксперта, в энциклопедия навязывает читателю идею "русского мира" и "объединение народов вокруг государства-агрессора".



"Большая книга нумерологии" Александра Александрова также не будет больше продаваться в Украине. В ней есть глава про Путина, а также содержатся "ложные данные по истории Украины".



Завершает список произведение Андрея Филимонова "Головастик и святые". В нем экспертов возмутили высказывания "в стиле российской пропаганды в адрес украинцев", а также ненормативная лексика.



Всего перечень запрещенных для ввоза в Украину книг насчитывает на сегодняшний день 70 изданий.

