Государственный долг Украины перевалил за два триллиона гривен

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за август в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 91 миллиарда гривен, или на 4,2%, - до 2,117 триллиона гривен. Как сообщается на сайте Министерства финансов, в долларовом эквиваленте государственный долго сократился на 0,86 миллиарда долларов, или на 1,1%, - до 74,85 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга в долларовом эквиваленте снизился на 1,9%, в гривневом эквиваленте - на 1,2%.



Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте.



Ранее Кабинет министров принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.

