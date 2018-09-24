Тереза Мэй тайно готовится к досрочным выбором в Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вместе со своей командой тайно готовит проведение досрочных парламентских выборов. Политик хочет заручиться поддержкой общественности после того, как лидеры ЕС отвергли план Мэй по Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на два источника в команде британского премьера.



По данным издания, выборы намечены на ноябрь. Издание сообщает, что досрочные выборы необходимы, чтобы Мэй получила поддержку своего плана "Чекерс" по выходу страны из Евросоюза и сохранила работу. Один из источников издания сообщил, что Мэй готова уйти в отставку следующим летом, чтобы избежать вотума недоверия в правительстве.



После неформального саммита ЕС в Зальцбурге Мэй заявила, что переговоры между ЕС и Британией по Brexit зашли в тупик. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный Мэй "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.



Государства-члены и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье уже давно предупреждают о том, что они не примут предложения Терезы Мэй. Брюссель утверждает, что ее план разделит единый рынок ЕС.

