Луценко уйдет в отставку после президентских выборов

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не будет участвовать в работе избирательного штаба действующего президента Петра Порошенко на будущих выборах и в мае следующего года намерен покинуть пост, чтобы снова заняться политикой.



Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Луценко был назначен генпрокурором в мае 2016 года, срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.



"Сразу говорю: я отказался принимать участие в заседаниях любых избирательных штабов. Ну, на самом деле предложение было только из одного избирательного штаба, как вы понимаете. Я не буду участником избирательного штаба действующего президента, это четко", — сказал генпрокурор в интервью украинскому телеканалу "1+1".



Луценко заявил, что после президентских выборов намерен оставить свой пост.



"Если говорить о моих дальнейших планах, то я хочу доработать до конца президентских выборов, считаю это серьезной гарантией того, что они состоятся по закону и в установленное время, без фантазий на эту тему. С другой стороны, как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитываться", — отметил генпрокурор.

