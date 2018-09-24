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Обнародован посмертный альбом Принса
Вышел посмертный альбом американского певца Принса с названием Piano & Microphone 1983. Об этом в пятницу, 21 сентября, пишет Billboard.
Материалом для диска послужила кассета, которую музыкант записал в 1983 году в домашней студии.
В сборник включены одни из лучших треков музыканта.
Альбом состоит из девяти песен, записанных в 1983 году. Туда вошли как неизданные композиции, так и несколько известных, среди них, к примеру, 17 Days, Strange Relationship, Mary Don't You Weep и Purple Rain.
Источник: Корреспондент
13:31