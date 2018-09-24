Александрийская церковь прокомментировала ситуацию с автокефалией УПЦ

Патриарх Александрийский Феодор и митрополит Варшавский Савва призвали предотвратить угрозу конфликта из-за начатого Константинопольской церковью процесса дарования автокефалии украинской церкви.



Также главы Александрийской и Польской церквей заявили, что православие на Украине ждут испытания, вызванные намерением Константинопольского патриархата даровать автокефалию украинской церкви.



"Мы, предстоятели двух поместных церквей, встретившись на польской земле, сознавая ответственность за жизнь святого православия в современном мире, за мир, единство и сохранение его догматико-канонического порядка, перед лицом испытаний, с которыми сталкивается сегодня православие на Украине, в духе братской любви призываем всех тех, от кого зависит устранение церковных недоразумений в отношении предоставления автокефалии Украинской Церкви, сделать все, что в их силах, для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле", — говорится в совместном заявлении глав Александрийской и Польской церквей.



Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.



Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

