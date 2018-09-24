Луценко заявляет об отсутствии результатов в работе НАБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет об отсутствии результатов в работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



"Всех пообзывать коррупционерами и негодяями, которые хотят зла всей стране, это очень легко, но это путь в никуда. Которым, к сожалению, уперто идет руководство НАБУ. Да, я понимаю, что после этого интервью масса борцов с коррупцией, которые живут за счет иностранных грантов, скажут, что я опять дискредитирую НАБУ. Я просто цитирую, что у них нет результатов, их не существует. И Сытник должен либо попросить о помощи иностранных специалистов или украинских специалистов, кого либо, или признать, что это не его возможности. Но далее нельзя ставить всю страну заложником амбиций и бесталанности одного человека", - сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.



По словам Ю.Луценко, дело не в самом А.Сытнике, а в отсутствии результатов в деятельности ведомства.



"Единственный метод, это провести открытый, объективный аудит роботы этих двух структур (НАБУ и САП – ИФ). Если дело действительно персонально в Сытнике, значит нужно эту проблему решать. Если вопрос в законности функционирования механизма, наверное, нужно поправить. Но далее делать вид, что все хорошо уже невозможно", - подчеркнул генпрокурор.

