В Раде поддержали идею о переносе переговоров по Донбассу из Минска

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко поддержала идею о переносе из Минка площадки переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.



В понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. При этом ранее 13 стран, в том числе Белоруссия, проголосовали против включения в повестку Генассамблеи ООН предложенного Киевом пункта, который назвался "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".



"Я поддерживаю эту позицию и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Белоруссии в ООН по всем вопросам, касающимся Украины… Ссылка на нейтральный статус Белоруссии не выдерживает никакой критики", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.



По ее мнению, Белоруссия подыгрывает Москве. "Такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Я — за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве", — добавила вице-спикер Рады.



Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

