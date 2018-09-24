В Крыму прокомментировали запрос Киева о проходе военных кораблей

Власти Украины, проведя свои военные корабли через Керченский пролив и направив для этого соответствующие запросы российским властям, фактически признали Крым составной частью Российской Федерации, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.



Ранее украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что корабли вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота. В воскресенье оба судна прошли под арками Крымского моста по Керченскому проливу.



"Украина начала выполнять международные нормы и двусторонние соглашения по совместному использованию приграничных морей. Обратившись к российской стороне с просьбой дать возможность пройти под Крымским мостом, они тем самым признали факт того, что Крым является составной частью Российской Федерации. Запрос был сделан в рамках международного права. Уже так вольно и свободно трактовать статус Крыма, как это было раньше, украинские власти не смогут", — сказал РИА Новости Фикс.



Он подчеркнул, что украинские корабли прошли в сопровождении пограничных служб РФ, как это предписано международным морским правом. Никаких препятствий им не чинилось.



Ранее в погрануправлении региона сообщили, что корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации".

