Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300

Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20. Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.



"Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - заявил он.



Шойгу указал, что, обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.



"Подчеркну: в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине", - заявил министр обороны.

Система идентификации российских самолетов



Глава Минобороны РФ также рассказал, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, которые гарантируют идентификацию российских самолетов.



"Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", - сказал Шойгу.



