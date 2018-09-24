Рада может скоро рассмотреть закон о курсе в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Верховная рада уже в ближайшее время может рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении изменений в конституцию, закрепляющий в Основном законе стремление страны вступить в ЕС и НАТО. Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС).

"Думаю, что сейчас, когда судьба законопроекта в ваших руках (Конституционного суда – ред.), мы также сможем сделать все возможное, чтобы в ближайшее время мы имели возможность рассмотреть в первом чтении в Верховной раде эти конституционные изменения и на следующей сессии принять его в целом", — заявил Порошенко в понедельник на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины.



Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.



Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.



Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

