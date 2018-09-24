"Страна.ua" обратилась к послам "Большой семерки" из-за давления власти

Интернет-издание "Страна.ua" в понедельник обратилось к международным организациям, послам стран "Большой семерки" и журналистским объединениям из-за давления со стороны украинской власти, говорится в опубликованном на сайте издания обращении.

Обращение украинской интернет-газеты «Страна» к международным организациям, к послам стран "Большой семерки" и к журналистским объединениям



Уважаемые господа!



В последние месяцы представители Службы безопасности Украины проводили системную преступную деятельность против нашего издания. Путем шантажа работник СБУ Александр Хаиндрава принуждал нашего журналиста Вячеслава Селезнева к секретному сотрудничеству с целью получения информации о происходящем в редакции.



Интерес к Вячеславу Селезневу у работников СБУ возник после того как тот съездил в Испанию и сфотографировал фото виллы Порошенко для статьи "Страны".



В случае отказа от такого сотрудничества работник СБУ угрожал физической расправой и проблемами у матери нашего журналиста.



Мы провели свое расследование и записали угрозы на аудио, а также установили личность сотрудника СБУ. То есть – полностью задокументировали преступную деятельность работника спецслужбы.



По итогам расследования мы опубликовали статью, в которой изложили все факты незаконной вербовки и шантажа нашего журналиста.



Мы обратились к руководству СБУ и Генеральной прокуратуры с требованием открыть уголовное производство и привлечь к ответственности сотрудников спецслужбы, которые причастны к провокациям против нашего журналиста. Включая заказчиков данного преступления.



Мы также просили руководство Украины дать политическую оценку этому вопиющему случаю.



Однако до сих пор никакой реакции не последовало.



Эта позиция нас не удивляет.



Против "Страны" в последние годы ведется война на уничтожение со стороны представителей украинской власти и силовых структур. В ответ на публикации, которые разоблачают коррупцию высшего руководства страны против главного редактора возбуждено уже 5 уголовных дел и он вынужден просить политического убежища в Австрии.



В отношении наших журналистов идут постоянные угрозы, а правоохранительные органы на них не реагируют. За журналистами ведется незаконная слежка, телефоны прослушиваются.



В ситуации такого беспрецедентного давления на "Страну" мы надеемся на помощь международной общественности.



Поэтому просим вас оказать воздействие на украинскую власть. Чтобы прекратилось давление на наше издание и журналистов, а также был проведен публичный отчет силовиков об инциденте с вербовкой и угрозами в адрес журналиста - с последующим привлечением к ответственности организаторов и исполнителей провокаций против "Страны".

