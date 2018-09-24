За год импорт товаров из России во Львовскую область вырос почти на 600%

В течение января-июля 2018 года Россия экспортировала во Львовскую область своих товаров на $135 млн, что на 597,6% больше (или в 7 раз), чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в отчете Главного управления статистики во Львовской области.



В свою очередь львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на $24,1 млн. Отрицательное сальдо торговли составило $111,3 млн. В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг $1,4 млрд, а импорт - на 129,6% - до $1,5 млрд.



Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму $479,4 млн. В целом область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши.



Напомним, что после снижения товарооборота между Украиной и Россией в 2013-2016 годах, в 2017-м торговые отношения оживились - импорт российских товаров вырос на 40% (с $5,1 до $7,2 млрд). Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году в сравнении с 2016 годом вырос на 10% (с $3,5 до $3,9 млрд).

