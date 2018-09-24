Лукашенко приказал увеличить количество пограничников на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным укрепить границу с Украиной, увеличив число пограничников. Об этом он сказал в понедельник на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.



"Надо повысить - повысим, но бездумного повышения численности быть не должно, - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. - Там, где надо, мы это сделаем. Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".



Лукашенко в этой связи привел данные, полученные в понедельник от министра внутренних дел Игоря Шуневича. "Вот сейчас министр докладывал мне. Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее", - сказал он.



"Откуда все это? Посмотрели - в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность - нужна. Давайте посмотрим. Но не скопом - туда сотню, туда тысячу, а по одному человеку, куда надо. Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму", - добавил президент Белоруссии.

