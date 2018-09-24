Полиция завершила расследование избиения Найема

Полиция 19 сентября завершила досудебное расследование дела об избиении нардепа Мустафы Найема. Об этом сообщил юрист, брат нардепа Маси Найем на своей странице в Facebook в понедельник, 24 сентября.



"По трем подозреваемым, Саитову Магомеду-Салиху, Саитову Ахмеду и Темербулатову Умолту дело было выделено в отдельное производство", - отметил он.



По его словам, сейчас сторонам дали время для ознакомления с материалами дела. "Мы ожидаем, что ознакомление будет завершено до конца этой недели, то есть 28 сентября", - добавил Найем.



Юрист пояснил, что многие судьи Шевченковского суда уже были задействованы в деле, поэтому не исключено, что дело могут перенаправить в Печерский суд. По словам юриста, в таком случае дело, вероятно, будут затягивать.



Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля в центре Киева. Задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

