Полиция завершила расследование избиения Найема

Полиция завершила расследование избиения Найема

Полиция 19 сентября завершила досудебное расследование дела об избиении нардепа Мустафы Найема. Об этом сообщил юрист, брат нардепа Маси Найем на своей странице в Facebook в понедельник, 24 сентября.

"По трем подозреваемым, Саитову Магомеду-Салиху, Саитову Ахмеду и Темербулатову Умолту дело было выделено в отдельное производство", - отметил он.

По его словам, сейчас сторонам дали время для ознакомления с материалами дела. "Мы ожидаем, что ознакомление будет завершено до конца этой недели, то есть 28 сентября", - добавил Найем.

Юрист пояснил, что многие судьи Шевченковского суда уже были задействованы в деле, поэтому не исключено, что дело могут перенаправить в Печерский суд. По словам юриста, в таком случае дело, вероятно, будут затягивать.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля в центре Киева. Задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.