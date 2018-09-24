Названы новые цены на алкоголь

Названы новые цены на алкоголь

На Украине повышаются минимальные цены на алкогольные напитки. Об этом говорится на сайте Государственной фискальной службы. Отмечается, что постановление правительства разработано с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения объема теневой экономики. Согласно постановлению, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить на 12,4% - до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта).

Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% - до 321 грн/литр 100%-го спирта.

Минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% - до 42 грн за бутылку 0,7 л в розничной торговле, на крепленые вина и вермуты - на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л - на 12,4%, до 89 грн.

Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, розничной - с 597,3 грн до 641,6 грн, "четыре звезды" соответственно с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн.

Для коньяка "пять звезд" минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, тогда как розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 гривны", - говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу через десять дней после его опубликования. О дате вступления постановления в силу будет сообщено дополнительно.