Названы новые цены на алкоголь

На Украине повышаются минимальные цены на алкогольные напитки. Об этом говорится на сайте Государственной фискальной службы. Отмечается, что постановление правительства разработано с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения объема теневой экономики. Согласно постановлению, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить на 12,4% - до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта).

Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% - до 321 грн/литр 100%-го спирта.



Минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% - до 42 грн за бутылку 0,7 л в розничной торговле, на крепленые вина и вермуты - на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л - на 12,4%, до 89 грн.



Кроме того, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, розничной - с 597,3 грн до 641,6 грн, "четыре звезды" соответственно с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн.



Для коньяка "пять звезд" минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, тогда как розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 гривны", - говорится в сообщении.



Постановление вступит в силу через десять дней после его опубликования. О дате вступления постановления в силу будет сообщено дополнительно.

