Виктор Медведчук: Денонсация Большого договора и введение визового режима с РФ — звенья одной русофобской цепи

Попытки украинской власти денонсировать или отменить Большой договор и ввести визовый режим с РФ ударят, прежде всего, по тем 3-4 миллионам украинских граждан, которые из-за отсутствия работы в Украине вынуждены ездить на заработки в соседнее государство. Об этом заявил член партии «За Жизнь», лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne.

По мнению политика, указанные действия — звенья одной цепи, антироссийской истерии и радикальной русофобии.

«Эту цепь я уже назвал в начале нашей программы – это антироссийская истерия и радикальная русофобия. Я лично оцениваю это именно таким образом. Прибавит ли это пользы для Украины? Уверен, что для интересов украинских граждан, это не прибавит. Обратите внимание, я говорю не по поводу государства Украина, а по поводу украинских граждан. Почему? Потому что этот Договор предусматривает не только обязательства по территориальной целостности Украины, которые как мне могут заметить, были нарушены, в том числе и той же Россией. Но они еще и гарантируют безопасность и защиту наших граждан на территории России, а таких граждан постоянно пребывает от 3 до 4 миллионов ежегодно, и которые там ищут работу, как я уже говорил, по вине власти, которая не может их трудоустроить здесь, на территории нашей страны», — пояснил Виктор Медведчук.

Разрыв Большого договора, который, по данным экспертов-международников, лежит в основе 400 соглашений по международному праву с участием Украины и Росси, будет означать очень многое, уверен лидер «Украинского выбора».

«Там есть ссылки на это Договор, там есть необходимые обязательства, которые должны выполнять одна и вторая сторона. И сегодня подобный пиар-ход (а я его иначе назвать не могу), [осуществляется — Ред.] в рамках президентской избирательной кампании. Вот если бы не было сегодня президентской избирательной кампании, если бы сегодня страна жила в спокойствии, без политических потрясений, которые имеют место как от одной, так и избирательной кампании, я думаю, что этот вопрос не поднимался бы. Но то, что мы это делаем, мы причиняем вред в первую очередь гражданам Украины, и этот вред является очень серьезным», — резюмировал Виктор Медведчук.