Болтон заявил, что смена режима в Иране не является целью США

Смена режима в Иране не является целью нынешней американской администрации. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в понедельник на брифинге для журналистов в гостинице Hilton в Нью-Йорке, где он находится для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



"Как я уже неоднократно повторял, смена режима в Иране не является политикой администрации", - сказал он.

