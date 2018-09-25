Волкер: США не смогли заставить Россию изменить позицию по Украине

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что действия США не смогли заставить Россию изменить позицию в отношении Украины. "Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию", — сказал Волкер, выступая на Форуме Центра анализа европейской политики. По его словам, "Россия все еще верит, что получает выгоду от своего присутствия там".

"Мы пытались показать, что это не является таковым Россия проиграла в достижении своих основных стратегических целей, и лучшим решением для их достижения было бы – выйти (из конфликта), но они пока не готовы к этому", — сказал Волкер.



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

