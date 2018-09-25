ЦИК ДНР принял документы еще у трех кандидатов на пост главы республики

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики в понедельник зарегистрировала еще трех кандидатов на пост главы ДНР на предстоящих выборах 11 ноября, сообщили в ЦИК.



Прием документов от кандидатов ЦИК ДНР начала 21 сентября. Первым зарегистрировался врио главы республики Денис Пушилин. В субботу документы для участия в выборах на пост главы ДНР подали Павел Губарев, Елена Шишкина и Роман Храменков.



"Сегодня был продолжен прием документов Центральной избирательной комиссией ДНР от кандидатов на пост главы Донецкой народной республики. По состоянию на 18:00 ЦИК ДНР приняты документы от трех кандидатов", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК ДНР.



По данным ЦИК, были зарегистрированы Игорь Хакимзянов, который был министром обороны республики в 2014 году, замминистра образования республики Владимир Медведев и экс-глава министерства агропромышленной политики и продовольствия Иван Михайлов.



"Кроме того, документы для выдвижения кандидатуры на пост главы республики подавались также Дьяковым Вячеславом Ивановичем и Овчаренко Алексеем Михайловичем. В связи с несоответствием перечню и видам документов, установленных законодательством и нормативными правовыми актами ЦИК ДНР, официально пройти процедуру выдвижения на данный момент указанным кандидатам не удалось", — отметили в ЦИК республики.



Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

