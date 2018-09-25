Минобороны РФ представило данные с радара С-400, доказывающие вину ВВС Израиля в гибели Ил-20

Данные с РЛС российского С-400 доказывают, что израильский F-16 спрятался за Ил-20 от сирийской ракеты. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По его словам, С-400 на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16. Генерал добавил, что С-400 "увидел" как "ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20".



Ракета, отметил генерал, попала в Ил-20 в 22 часа 02 минуты 45 секунд.



Конашенков добавил, что израильские истребители оставались в районе крушения Ил-20, а не улетели, как заявляла Армия Израиля.



Он обратил внимание на слайд, где отображено развитие воздушной обстановки после трагедии. "Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе. Причем один из них в непосредственной близости к месту трагедии", - сказал генерал.



"Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился, - продолжил он. - Это свидетельствует, что сразу после трагедии он резко поменял направление и высоту полета. Все это четко зафиксировано радиолокационными средствами С-400".



По словам Конашенкова, на слайдах, где зафиксирована информация с радаров, израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20, остается в районе патрулирования западнее сирийского побережья. "Остальные три израильских самолета продолжают занимать зону дежурства в воздушном пространстве западнее побережья Латакии", - подчеркнул генерал.



Официальный представитель Минобороны РФ назвал ложными заявления военного ведомства Израиля о якобы непричастности израильской стороны к катастрофе Ил-20.



"Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - сказал он.



По словам Конашенкова, представленные данные с РЛС российского зенитного ракетного комплекса С-400 в Сирии уже "не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности".



"Еще раз подчеркну, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов", - отметил он.



