Жена Турчинова рассказала о заговоре Ротшильдов и Сороса

После опубликованной в июне скандальной статьи о "гомодиктатуре" кандидат педагогических наук, декан факультета естественно-географического образования и экологии НПУ им. Драгоманова Анна Турчинова опубликовала продолжение своих размышлений о том, чем грозит Украине гендерное равенство и принятие антидискриминационных по отношению к ЛГБТ-сообществу решений.



Статья под названием "Гомодиктатура. Часть 2. Волк в овечьей шкуре" опубликована на сайте Censor.net. Уже одно только название намекает читателю, что жена главы СНБО Александра Турчинова усматривает в "гомодиктатуре" скрытую опасность для Украины. Правда, что скрывается за самим этим понятием, становится понятно не сразу.



Анна Турчинова утверждает, что институт брака в Украине находится в опасности, и именно она встала на его защиту.



"...Нашлось движение, которое, прикрываясь равенством прав и недискриминацией и, пользуясь большими средствами богатейших семейств мира (Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Сорос, Билл Гейтс и др.), при помощи ООН и Евроинституций решили, что они и их деньги имеют право решать судьбу планеты и регулировать количество населения на Земле", - пишет Турчинова.



По мнению автора, начало этого процесса было положено в 1995 году на Всемирной женской конференции в Пекине, когда было принято решение заменить понятие "пол" на понятие "гендер". После, в 2007 году, в Джокьярте были разработаны 29 принципов, которые позволили бы принять все разновидности идентичности, включая гомосексуальную.



Анна Турчинова возмущается, что теперь каждый человек может сам выбирать свою идентичность. Она полагает, что девочки и мальчики в таком случае будут "менять свое поведение по 100 раз в день". Кроме того, автор статьи полагает, что мировая практика внедрения образовательных методик, которые учили бы детей воспринимать разнообразие сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей, является ничем иным, как пропагандой гомосексуальности.



Высмеяв мировые стандарты толерантности, Анна Турчинова запугивает читателей появлением "ЛГБТ-полиции", которая "будет наказывать всех, кто, по ее мнению, как-то не так повел себя по отношению к ЛГБТ".

