Италия ужесточает миграционное законодательство

Совет министров Италии одобрил декрет о безопасности и миграции, сообщает в понедельник, 24 сентября, агентство АNSА.



Принятие законопроекта приветствовал его инициатор вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвинию.



"Я счастлив. Это шаг вперед, чтобы сделать Италию более безопасной", - написал Сальвини в Facebook.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет сделает более эффективным итальянское законодательство.



"Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения", - сказал он.



Декрет облегчает высылку мигрантов и дает больше возможностей для того, чтобы лишить их гражданства.



В частности среди мер - лишение гражданства лиц, обвиняемых в международном терроризме, а также приостановка запросов на предоставление убежища для лиц, обвиняемых в распространении наркотиков, сексуальных домогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью.



У парламента Италии есть 60 дней, чтобы проголосовать за то, чтобы декрет стал законом.



Напомним, Италия грозила прекратить выплаты в бюджет ЕС, если не удастся достичь согласия по принятию суден со спасенными в море мигрантами. Также власти Италии намеревались заблокировать принятие бюджета ЕС, пока вопрос о миграции остается нерешенным.

