"Нафтогаз" снова существенно повысил цену на газ для промышленных предприятий и бюджетников

"Нафтогаз Украины" на октябрь повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из госбюджета, на 9,4-9,7% до 13 438,8-14 586 гривен/тыс. куб. м по сравнению с сентябрем. Об этом пишет пресс-служба "Нафтогаза".



Цены, указанные с НДС, выросли в зависимости от условий потребления и оплаты на 1 189,2-1 248 гривен/тыс. куб. м по сравнению с 12 249,6-13 338 гривен/тыс. куб. м. в сентябре. Цена на газ "Нафтогаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 14 586 гривен/тыс. куб. м.



Согласно прейскуранту "Нафтогаза", существует еще 4 категории потребителей: потребители, у которых ежемесячные объемы потребления ниже 50 тыс. куб. м; поставщики для дальнейшей реализации газа, финансируемого из государственного и местных бюджетов учреждениям и организациям, а также промышленным потребителям; 100-процентные дочерние предприятия НАКа; операторы ГРС (газ на производственно-технологические расходы, потери и собственные нужды).



Для первых двух категорий потребителей цена товарного газа также установлена на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м, для третей - на уровне 13 438,8 гривен/тыс. куб. м, для четвертой - на уровне 14 586 гривен/тыс. куб. м.

