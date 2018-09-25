Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП страны на этот год

В 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 3,1% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,5%, хотя в апреле этого года эксперты ожидали увеличения ВВП на 3,2% при инфляции 9,7%. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, в следующем году он незначительно замедлится до 3,0% при инфляции 7,4%, а в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,1% и 3,9%. Ранее ожидался ВВП в 2019 году – на 3,1% при инфляции 8%. Рост экономики в 2020 году оценивался ими в апреле на уровне 3,3%, а в 2021 году – 4%.



Опрошенные МЭРТ аналитики также ожидают снижения курса гривни к концу этого года до 29,6 грн/$1, к концу следующего – до $30,6 грн/$1. По их оценкам, небольшая девальвация национальной валюты продолжится и в последующие два года: до $32 грн/$1 на конец 2020 года и $33,2 грн/$1 – на конец 2021 года. Минимальные и максимальные оценки курса на следующий год составляют соответственно $29,4 грн/$1 и $34 грн/$1, на 2020 год – $30,2 грн/$1 и $37 грн/$1, а на 2021 год – $30,7 грн/$1 и $40 грн/$1.



Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%. Во втором квартале 2018 года рост украинской экономики ускорился до 3,8% с 3,1% в первом квартале.

