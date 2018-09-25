Арестованный в Москве педофил Евгений Янко подозревается в шпионаже в пользу Украины

Арестованный судом в Москве Евгений Янко подозревается в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.



"Янко подозревается в шпионаже в пользу Украины", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей, сославшись на гриф "секретно" в материалах дела.



Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Янко до 12 ноября по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ).



В апреле суд Севастополя приговорил Янко к 19 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следствием и судом установлено, что Янко изнасиловал 16 девочек в возрасте от восьми до 11 лет в Севастополе с 2005 года. Он выслеживал детей, возвращавшихся после школы домой, на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и при отсутствии родителей заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера.



По данным ряда СМИ, Янко является гражданином Украины. Он собирал и продавал информацию о дислокации частей и соединений российских войск и видах вооружения.

