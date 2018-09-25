Украинцы оказались аутсайдерами в мировом рейтинге заработков на iPhone Xs

Украина заняла второе после Филиппин место по числу дней, которые нужно отработать, чтобы купить смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб. Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией Picodi на основании официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на официальных ценах на iPhone Xs.



Оказалось, проще всего будет купить новинку от Apple жителям самых развитых стран Европы и ОАЭ. Так, чтобы приобрести новый айфон Xs в Швейцарии нужно отработать 5,1 дня, в Люксембурге - неполные 7 дней, а в Норвегии и Дании - 7 с "хвостиком". В топе оказались и Арабские Эмираты: денег, заработанных за 7,6 дня, вполне хватит на смартфон последнего поколения. А вот в Соединенных Штатах, на которые обычно при установлении цены ориентируются продавцы телефонов, нужно тяжело "пахать" 8,4 дня.



Принимая во внимание среднестатистические зарплаты по стране, украинцам потребуется 136 полных рабочих дней, чтобы заработать на новинку. При условии, что не надо тратиться на одежду, питание, ЖКХ и прочие "мелочи" жизни. Сложнее придется только на Филиппинах - 156 рабочих дней за айфон. Рядом в рейтинге Пакистан и Казахстан — 88 и 86 дней соответственно.



Чем дальше на запад, тем статистика становится приятнее: от 32 до 38 дней нужно посвятить работе, чтобы накопить на айфон в официальных эпплсторах Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Венгрии. Большинство стран еврозоны оказалось в середине рейтинга. В Австрии, Германии, Финляндии и Франциинужно работать около 10,5 дней, в Греции и Португалии — около 27.



Исследование основывалось на обнародованных ценах на новинки Apple, а также на данных о средней заработной плате, доступных в официальных статистических источниках каждой из стран. Размер ежемесячной выплаты аналитики поделили на усредненное количество рабочих дней в месяце — 21.

