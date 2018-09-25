РФ настаивает на независимом расследовании катастрофы малайзийского Boeing

Россия настаивает на полном и независимом расследовании катастрофы малайзийского Boeing под Донецком. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с 73-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН. "Настаиваем на полном, тщательном и независимом международном расследовании катастрофы малайзийского рейса МН17 над территорией Украины на основе неопровержимых фактов и в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Как напомнили в МИД, "основой внутриукраинского урегулирования является Комплекс мер по выполнению инских договоренностей". "Международное содействие, включая инициативы по учреждению миротворческой миссии ООН, возможно только в поддержку текущего формата, в центре которого ОБСЕ и ее Специальная мониторинговая миссия", - подчеркнули в ведомстве.



Кроме того, в МИД выразили уверенность в том, что "устойчивое решение внутреннего кризиса на Украине может быть только политическим, через последовательное и полное выполнение Комплекса мер, при учете на конституционном уровне законных требований всех регионов Украины, ее языковых и этноконфессиональных групп населения, путем прямого диалога между Киевом и Донбассом".



Российское ведомство также сообщило, что ожидает "объективного и беспристрастного расследования всех случаев, приведших к насилию и значительным жертвам с начала внутриукраинского кризиса".



73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.



