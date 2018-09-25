Apple завершила покупку Shazam

Компания Apple объявила в понедельник о завершении приобретения сервиса Shazam, позволяющего распознавать мелодии и изображения. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.



"С общей любовью к музыке и инновациям мы рады объединить наши команды, чтобы предоставить пользователям еще больше прекрасных возможностей открывать, пробовать и наслаждаться музыкой", - приводятся в пресс-релизе слова вице-президента компании Apple, отвечающего за сервис потокового аудио Apple Music, Оливера Шуссера. Как отмечается в сообщении, в приложении Shazam в скором времени не будет рекламы.



В сентябре 2017 года представители Shazam сообщали, что приложение, необходимое для использования сервиса, было скачано более 1 млрд раз. Компания Shazam Entertainment, которой принадлежит сервис, в последние годы несла убытки. По оценкам за 2014 год, число активных пользователей Shazam составляло около 100 млн, приложение на тот момент было установлено примерно на 500 млн мобильных устройств.



Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет свыше триллиона долларов.



