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Появился трейлер фантастического фильма "Бамблби "
В Сети был опубликован трейлер фильма "Бамблби" об одном из самых популярных героев Трансформеров. Ролик появился на YouTube-канале киностудии Paramount Pictures, занимающейся производством картины.
По сюжету ленты, главный герой Бамблби скрывается на автомобильной свалке. Однако его обнаруживают, и робот вынужден принять участие в межгалактической войне.
В главных ролях в фильме снимаются Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Джон Ортис и Кеннет Чои. Озвучили трансформеров актеры Анджела Бассет и Джастин Теру.
Выход ленты на широкий экран состоится 20 декабря текущего года.
Источник: Корреспондент
25.09 13:31