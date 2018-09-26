Появился трейлер фантастического фильма "Бамблби "

В Сети был опубликован трейлер фильма "Бамблби" об одном из самых популярных героев Трансформеров. Ролик появился на YouTube-канале киностудии Paramount Pictures, занимающейся производством картины.



По сюжету ленты, главный герой Бамблби скрывается на автомобильной свалке. Однако его обнаруживают, и робот вынужден принять участие в межгалактической войне.



В главных ролях в фильме снимаются Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Джон Ортис и Кеннет Чои. Озвучили трансформеров актеры Анджела Бассет и Джастин Теру.



Выход ленты на широкий экран состоится 20 декабря текущего года.







