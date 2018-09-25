«Рашкованизация» приватизации: не продать ли нам таможню в самом деле?!
Малая приватизация, о которой так много говорили в конце лета, судя по первым торгам, явно и с грохотом провалилась. Большая – просто не началась. В конце года, может быть, выставят «Центрэнерго». Если договорятся с кем-то из местных олигархов. А может, и не выставят. Зато от бывшего зампреда НБУ Владислава Рашкована, который теперь устроился в МВФ, уже последовало дельное предложение – приватизировать... таможню. Можно также Минфин, налоговую, МинАПК и другие хлебные места. И не забыть про АП.
Вы думаете, насчет приватизации таможни – это шутка? Я тоже так думала, когда прочитала в новостях. Владислав Рашкован, который вместе с Валерией Гонтаревой зашел реформировать Нацбанк в 2014-м, а через два года, жестко “отреформировав” его вместе с банковской системой, ушел и сейчас обживается в Вашингтоне как замдиректора МВФ по Украине, известен своим остроумием в Facebook. Порой весьма спорным.
Однако в данном случае юмором даже не пахло. Г-н Рашкован в ходе Ukrainian Financial Forum 2018, который проходил в Одессе 20-21 сентября, вполне серьезно заявил, что Украине необходимо пересмотреть отношение к перечню объектов, которые якобы невозможно приватизировать.
"Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? Кто сказал, что государство должно выдавать справки? Кто сказал, что таможня должна быть государственной?", – поставил он гипотетический вопрос перед аудиторией.
И чтобы не было сомнений в серьезности его рецепта приватизационного счастья, добавил: “Нельзя оставлять даже маленького списка. Потому что завтра этот маленький список станет больше. Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности".
Ну, прямо скажем, таможня у нас уже давно в частной собственности: у группы лиц и структур. Просто неофициально. Лица эти периодически меняются. Вместе с властью или отдельно от нее. Вот недавно сняли главу ГФС Мирослава Продана – одного из крупных “акционеров” таможни. Фактически лишили “пакета акций”. Но сам объект не национализировали. Теперь эту корову доят другие товарищи.
Напрашивался вопрос: кто будет копаться в этой груде секонд-хенда? Как мы и прогнозировали – никто. И хотя пресс-служба Минэкономразвития рапортует, что на Prozorro состоялись уже 95 успешных аукционов, на которых государство заработало более 124 млн. грн., о каких-либо успешных продажах никто не слышал
Но речь в данном случае не о таможне, а о приватизации. Той самой, которой фактически нет. Напомним, что в госбюджете на 2018 год поступления от приватизации запланированы на уровне 22 млрд. грн. По факту на конец лета от продажи госсобственности выручили пока несколько десятков миллионов гривен. Мелочевку!
В угоду МВФ (мы все делаем ему в угоду, а он, редиска, нас не любит, – автор) объявили так называемую малую приватизацию через Prozorro. Как мы уже писали, смешали в кучу столичные гостиницы, провинциальные недострои, сельские сараи и даже общественные туалеты. В общей сложности 977 объектов, некоторые – комплексные (всякая имущественная всячина в оном “флаконе”) начальной стоимостью более 556 млн. грн.
Напрашивался вопрос: кто будет копаться в этой груде секонд-хенда? Как мы и прогнозировали – никто. И хотя пресс-служба Минэкономразвития рапортует, что на Prozorro состоялись уже 95 успешных аукционов, на которых государство заработало более 124 млн. грн., о каких-либо успешных продажах никто не слышал.
Первыми выставили 99,9% акций "Укрпапирпрома" со стартовой ценой 12,4 млн. грн. Об этом "Укрпапирпроме" мы писали в нашей статье. Если коротко – пустышка, чья главная ценность – офис возле метро "Левобережная" в Киеве. И что в сухом остатке? Покупателей не нашлось! Кто бы сомневался?! На 28 сентября назначен повторный аукцион со снижением стартовой цены госпакета вдвое – до 6,2 млн. грн. Так и до 10 тыс. грн. дойдем. А там, может, кто-то и купит.
Подобная судьба постигла и продажу николаевского судостроительного завода «Океан»: аукцион 21 сентября был отменен из-за отсутствия участников. Вторую попытку назначили на 8 октября 2018 года. Стартовую цену продажи завода снизят с 1,8 млрд. грн. до 1,4 млрд. грн.
Не скажу, что при таких суммах приватизация “малая”. Скорее, безнадежная. А ведь жалко, хороший был завод: за 60-летнюю историю построил более 400 технически сложных судов. Теперь это банкрот, который никому не нужен: в Николаеве его собратьев по несчастью можно насчитать еще несколько “штук”. Говорят, что покупателей теоретически может заинтересовать не сам бывший флагман судостроения, не его мощности, а земельный участок площадью около 100 га и участок водной акватории – 42 га.
Возможно, удача улыбнется ПАО "Центрэнерго": Фонд госимущества планирует объявить конкурс по продаже 78,3% акций в последних числах ноября – первых числах декабря. Об этом и. о. председателя ФГИ Виталий Трубаров заявил в начале сентября. На три тепловые станции "Центрэнерго" (Углегорская, Змиевская и Трипольская) приходится 14% общей мощности отечественной генерации.
Может, послушаемся г-на Рашкована и выставим на приватизацию таможню? А вместе с ней налоговую, финмониторинг, санитарную инспекцию (которую, впрочем, уже ликвидировали), можно даже НАБУ и САП. Все равно от них толку нет. Только позор и драки. Наконец, вместо выборов можно было бы провести приватизацию АП
Замечательный объект... был. Причем еще не так давно. Такой же привлекательный, как и ОПЗ. Мы в свое время писали, что на него засматривалась французская Gaz de France, за которую замолвила словечко Кристин Лагард. И не единожды. Но Украина оказалась глуха к пожеланию главы МВФ. А теперь наивно удивляется, почему нет транша!
Однако, начиная с 2014 года, с приватизацией "Центрэнерго" что-то постоянно не складывалось. Gaz de France устал ждать и передумал одновременно. Других западных покупателей высокооплачиваемый советник по продаже – польский филиал компании Ernst & Young – за полтора года так и не нашел. Несмотря на обещанный ему солидный гонорар – $3 млн.
В итоге, если верить публикациям в СМИ, единственными заинтересоваными в покупке кандидатами на приобретение оказались новые отечественные олигархи Максим Ефимов, недавно прикупивший “Донбассэнерго”, и Виталий Кропачев из группы компаний "Укрдонинвест", к которой перешли шахты “антинародной панды”.
На безрыбье и это хорошие инвесторы. Тем более к работе в непосредственной близости от зоны боевых действий им не привыкать. А крупнейшая из станций "Центрэнерго" – Углегорская – находится на Донбассе. Так что весь вопрос только в цене. ФГИ хочет продать за 5 млрд. грн. За сколько готовы купить отечественные капиталисты, пока точно не известно. Но, понятное дело, дешевле. Если стороны не сумеют договориться до октября, то конкурса в ноябре-декабре не будет.
По остальным объектам продажи в этом году и не планируются. Для более-менее привлекательных четырех ТЭЦ – АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Днепровская ТЭЦ", ПАО "Криворожская теплоцентраль" и ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", которые будут продаваться одним пакетом, пока неспешно выбирают советников.
Желающих было много (еще бы – деньги получать и ничего реально не делать!). Победил консорциум, в который входят Baker McKenzie, "Бюро Маркуса", BDO, Ernst & Young и Kreston GCG. Остальным предприятиям не то что иностранных покупателей, даже приличных западных советников подобрать не могут. И ФГИ вынужден готовить их к приватизации своими весьма ограниченными силами.
Так что, может, послушаемся г-на Рашкована и выставим на приватизацию таможню? А вместе с ней налоговую, финмониторинг, санитарную инспекцию (которую, впрочем, уже ликвидировали), можно даже НАБУ и САП. Все равно от них толку нет. Только позор и драки. Наконец, вместо выборов можно было бы провести приватизацию АП. Не знаю, правда, как лучше: продать право долгосрочной аренды или приватизировать на четыре года? Надо в МВФ спросить. Они там все знают...