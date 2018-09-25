«Рашкованизация» приватизации: не продать ли нам таможню в самом деле?!

Малая приватизация, о которой так много говорили в конце лета, судя по первым торгам, явно и с грохотом провалилась. Большая – просто не началась. В конце года, может быть, выставят «Центрэнерго». Если договорятся с кем-то из местных олигархов. А может, и не выставят. Зато от бывшего зампреда НБУ Владислава Рашкована, который теперь устроился в МВФ, уже последовало дельное предложение – приватизировать... таможню. Можно также Минфин, налоговую, МинАПК и другие хлебные места. И не забыть про АП.



Вы думаете, насчет приватизации таможни – это шутка? Я тоже так думала, когда прочитала в новостях. Владислав Рашкован, который вместе с Валерией Гонтаревой зашел реформировать Нацбанк в 2014-м, а через два года, жестко “отреформировав” его вместе с банковской системой, ушел и сейчас обживается в Вашингтоне как замдиректора МВФ по Украине, известен своим остроумием в Facebook. Порой весьма спорным.



Однако в данном случае юмором даже не пахло. Г-н Рашкован в ходе Ukrainian Financial Forum 2018, который проходил в Одессе 20-21 сентября, вполне серьезно заявил, что Украине необходимо пересмотреть отношение к перечню объектов, которые якобы невозможно приватизировать.



"Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? Кто сказал, что государство должно выдавать справки? Кто сказал, что таможня должна быть государственной?", – поставил он гипотетический вопрос перед аудиторией.



И чтобы не было сомнений в серьезности его рецепта приватизационного счастья, добавил: “Нельзя оставлять даже маленького списка. Потому что завтра этот маленький список станет больше. Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности".



Ну, прямо скажем, таможня у нас уже давно в частной собственности: у группы лиц и структур. Просто неофициально. Лица эти периодически меняются. Вместе с властью или отдельно от нее. Вот недавно сняли главу ГФС Мирослава Продана – одного из крупных “акционеров” таможни. Фактически лишили “пакета акций”. Но сам объект не национализировали. Теперь эту корову доят другие товарищи.





Напрашивался вопрос: кто будет копаться в этой груде секонд-хенда? Как мы и прогнозировали – никто. И хотя пресс-служба Минэкономразвития рапортует, что на Prozorro состоялись уже 95 успешных аукционов, на которых государство заработало более 124 млн. грн., о каких-либо успешных продажах никто не слышал



Может, послушаемся г-на Рашкована и выставим на приватизацию таможню? А вместе с ней налоговую, финмониторинг, санитарную инспекцию (которую, впрочем, уже ликвидировали), можно даже НАБУ и САП. Все равно от них толку нет. Только позор и драки. Наконец, вместо выборов можно было бы провести приватизацию АП