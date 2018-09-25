"Свободе" не удалось добиться в суде переименования киевского проспекта Ватутина в честь Шухевича

Окружной Административный суд Киева отказал партии "Свобода" в отмене запрета на переименование проспекта Ватутина в честь Шухевича. Об этом на своей странице в Facebook написала директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная на своей странице в Facebook.



По ее словам, "ВО Свобода" пыталась добиться отмены мер по обеспечению иска по делу о переименовании проспекта имени Николая Ватутина в проспект Шухевича.



Ранее, еще 1 июня 2017 года, Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект имени Шухевича. Однако после этого решением суда переименование было отменено. И именно данное постановление попыталась оспорить "Свобода".

