СМИ сообщили о новом взрыве миномета "Молот"
В армии Украины произошел новый взрыв миномета "Молот". Об этом сообщилана в Facebook координатор Медийной инициативы за права людей Ольга Решетилова.
"И у нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов", - написала она.
По данным сайта InfoResist, миномет Молот взорвался в 72-й бригаде.
Данные подтвердила волонтер Алена Шевцова.
"Коротко о "Молоте": миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности - соблюдена. Люди - живы. Стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка. Надеемся на объективное расследование", - написала она в Facebook, добавив, что уверена, что двойного заряда не было.
Позже представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб подтвердил, что трое украинских военнослужащих пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе .
"Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", – сказал он агентству во вторник.
Говоря о состоянии пострадавших, Тригуб отметил, что все трое госпитализированы.
"Их состояние удовлетворительное", - добавил он.
Напомним, на Ровенском полигоне 6 июля при взрыве миномета Молот погибли трое военных, еще девять получили травмы.
Ранее в Минобороны заявили, что основной версией взрыва миномета является двойное заряжание.
На данный момент исспользование минометов на учениях приостановлено указом президента.