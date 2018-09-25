СМИ сообщили о новом взрыве миномета "Молот"

В армии Украины произошел новый взрыв миномета "Молот". Об этом сообщилана в Facebook координатор Медийной инициативы за права людей Ольга Решетилова.



"И у нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов", - написала она.



По данным сайта InfoResist, миномет Молот взорвался в 72-й бригаде.



Данные подтвердила волонтер Алена Шевцова.



"Коротко о "Молоте": миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности - соблюдена. Люди - живы. Стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка. Надеемся на объективное расследование", - написала она в Facebook, добавив, что уверена, что двойного заряда не было.



Позже представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб подтвердил, что трое украинских военнослужащих пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе .



"Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", – сказал он агентству во вторник.



Говоря о состоянии пострадавших, Тригуб отметил, что все трое госпитализированы.



"Их состояние удовлетворительное", - добавил он.



Напомним, на Ровенском полигоне 6 июля при взрыве миномета Молот погибли трое военных, еще девять получили травмы.



Ранее в Минобороны заявили, что основной версией взрыва миномета является двойное заряжание.



На данный момент исспользование минометов на учениях приостановлено указом президента.



