ЕСПЧ принял жалобу Поклонской по делу о госизмене на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу депутата Госдумы Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине. Об этом руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий, представляющий интересы парламентария.



Помимо Поклонской, жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство подали глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов. Всех троих Киев обвиняет в госизмене.



Могильницкий уточнил, что в своих обращениях юристы перечислили все нарушения, допущенные украинскими судом и Генпрокуратурой.



"ЕСПЧ проинформирован о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании прокуроров признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту, в том числе на прямые нарушения столичным Печерским судом конвенции в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении Натальи Поклонской. Мы усматриваем в этом деле явные признаки политических мотивов", — отметил адвокат.



Ответа по жалобам Аксенова и Константинова адвокаты пока не получали.



Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Киеве вызвали на допрос 727 крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность") и статьей 11 ("Госизмена") Уголовного кодекса Украины.



Киев уже пытался вызывать на допрос, объявлять в розыск и заводить уголовные дела против россиян, однако никакого практического применения это не имело.

