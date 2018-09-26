Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире "112 Украина" сравнил жителей Донбасса и население гитлеровской Германии. Он назвал своих сограждан жертвами "пропаганды".



По мнению Ющенко, за четыре с половиной года гражданской войны самосознание населения Донбасса изменилось настолько, что проведение каких-либо выборов под эгидой киевских властей пока не имеет смысла.



В качестве примера бывший украинский лидер привел нацистскую Германию. "Почему в Германии в октябре или ноябре 1945 года не проводили выборы на американской территории, французской, британской? А почему в 1946 году не проводили выборы, Гитлера уже не было?" — заявил экс-президент. Ющенко выразил мнение, что если бы в Германии в 1945 году провели выборы, то "получили бы такие последствия, с которыми еще много лет, не год и не два, могли бы и не справиться".



Ющенко также выразил мнение, что жители Донбасса отличаются от населения остальной части Украины. "Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в Московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова. <…> Очевидно — мы разные. Но мы не противоположные. Разное бывает и в семье. Но дайте возможность диалогу, чтобы я, условно говоря, год или два имел возможность интенсивного и последовательного общения", — заявил он.



В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Киев неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.



Так, в феврале этого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Спустя два месяца Порошенко объявил о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которую сменят действия объединенных сил.

