Общественное ТВ предупреждает об угрозе банкротства

Общественное телевидение Украины испытывает серьезные финансовые проблемы. Как заявили в пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) критический дефицит составляет 220 000 000 гривен. В свзяи с этим НОТУ выступила с официальным заявлением.

"До конца 2018 года в распоряжении НОТУ остается 258 800 000 грн финансовой поддержки; 4 800 000 грн на счетах филиалов; 5 000 000 грн на счету центральной дирекции. Ожидаемые доходы от хозяйственной деятельности НОТУ до конца года в лучшем случае составят 20 000 000 грн. Таким образом, для обеспечения работы телерадиокомпании до конца 2018 года остается лишь 288 600 000 грн.



При этом критическими и обязательными для уплаты до конца 2018 года, среди прочих, являются такие расходы: 210 000 000 - оплата труда; 186 000 000 грн - оплата трансляций; 9 000 000 грн - оплата производства уже запущенных телерадиопрограмм; 28 000 000 грн - коммунальные услуги; 15 600 000 грн - налог на землю; 29 000 000 грн - оплата услуг и материалов; 21 000 000 грн - взнос для Европейского вещательного союза; 5 000 000 грн - капитальные расходы на программное обеспечение и техническое оборудование; 5 000 000 грн - капитальные расходы на ремонт филиалов и оборудования.



Дефицит критически необходимых средств до конца 2018 составляет 220 000 000 грн.



В связи с тотальным недофинансированием НОТУ и имеющимся дефицитом средств, который ставит под угрозу работу телерадиокомпании и возможность трансляции всех теле- и радиоканалов общественного вещателя, правление НОТУ вынуждено прибегнуть к антикризисным мерам.



Решением правления от 24 сентября 2018 определен План антикризисных мер:



1. Обратиться к работникам НОТУ с просьбой воспользоваться отпусками без сохранения заработной платы:



- высший руководящий состав ОАО НОТУ (председатель правления, члены правления, исполнительный директор, заместители исполнительного директора, генеральные продюсеры) - 10-15 дней

- руководящий состав ОАО НОТУ - 10 дней

- неруководящий состав центральной дирекции ОАО НОТУ, не задействованный в обеспечении эфирного вещания и производстве теле-радионовостей - 8 дней.



2. Ограничить с 1 октября 2018 года до отдельного решения правления прием на работу в ОАО НОТУ, обеспечивая количество вакансий на уровне не меньшем, чем по состоянию на 1 октября 2018 года.



3. Прекратить выплату премий руководящему составу ОАО НОТУ с октября 2018 году до отдельного решения правления.



4. Провести переговоры с контрагентами по рассрочке и отсрочке оплаты за услуги и материалы, получаемые ОАО НОТУ в 2018 году.



5. С целью расширения возможности сотрудничества с отдельными коммерческими предприятиями, привлечения дополнительных средств, получения доходов:



- внести изменения во внутренние документы ОАО НОТУ, формирующие основы рекламной и спонсорской политики;



- принять меры для привлечения рекламодателей.



НОТУ отмечает, что неоднократно обращалась к правительству по поводу критической ситуации из-за недофинансирования.



Правление ОАО НОТУ вынуждено констатировать нежелание власти финансировать общественное вещание, что может рассматриваться как способ финансового давления на независимые СМИ.



В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины составляет лишь 776 563 100 гривен, а это вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".



Урезанное вдвое финансирования ставит под угрозу дальнейшее существование общественного вещателя в Украине",- говорится в официальном заявлении.

