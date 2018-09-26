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Пользователи массово жалуются на iPhone XS и XS Max
Пользователи флагманских iPhone XS и XS Max жалуются на проблемы с сигналом сотовой связи, а также плохой Wi-Fi. По их словам, из-за неполадок новые смартфоны работают хуже прежних гаджтов. Об этом пишет The Verge
По информации, предоставленной пользователями, причины неполадок кроются не в конкретных операторах или моделях роутера.
При этом известно, что новые "яблочные" флагманы оснащены ускоренными модулями LTE и Wi-Fi, которые должны обеспечивать лучшую скорость, в сравнении с предшественниками.
Владельцы смартфонов надеются, что производитель в скором времени выпустит обновление iOS, которое улучшит ситуацию.
Источник: Корреспондент
09:30