Пользователи массово жалуются на iPhone XS и XS Max

Пользователи флагманских iPhone XS и XS Max жалуются на проблемы с сигналом сотовой связи, а также плохой Wi-Fi. По их словам, из-за неполадок новые смартфоны работают хуже прежних гаджтов. Об этом пишет The Verge



По информации, предоставленной пользователями, причины неполадок кроются не в конкретных операторах или моделях роутера.



При этом известно, что новые "яблочные" флагманы оснащены ускоренными модулями LTE и Wi-Fi, которые должны обеспечивать лучшую скорость, в сравнении с предшественниками.



Владельцы смартфонов надеются, что производитель в скором времени выпустит обновление iOS, которое улучшит ситуацию.







