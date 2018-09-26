Москва получила от Киева ноту о непродлении договора о дружбе

Россия получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе, заявил журналистам директор второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко. "Да, мы официально получили ноту, мы сделаем соответствующее заявление. Ноту нам принес временно поверенный в делах в понедельник", — сказал Руденко.

"Хотя она фактически ничего не меняет, поскольку и указ (президента Украины Петра) Порошенко был об этом, но, тем не менее, это формальный отчет о том, что с 1 апреля договор перестанет действовать", — добавил он.



Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.



Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

